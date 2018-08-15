Журналистку Анну Наринскую и актрису Яну Троянову предупредили о недопустимости «Марша матерей»

Журналистке Анне Наринской, одной из организаторов «Марша матерей», направлено предостережение прокуратуры о недопустимости акции, которая должна состояться вечером 15 августа в Москве. Об этом в фейсбуке сообщил ее муж Константин Чернозатонский.

Ну вот и к нам тоже приходил уголовный розыск. Anna Narinskaya нет дома и я за нее получать "предостережение" отказался. Но мне (в отличие от Василия Сигарева) даже не предложили переснять документ на телефон. Опубликовано Константином Чернозатонским Cреда, 15 августа 2018 г.

Ранее аналогичное предостережение получила актриса Яна Троянова, также фигурирующая в числе организаторов акции.

Проведение «Марша матерей» не было согласовано с властями Москвы.

Обновление. Еще одна из организаторов акции Варвара Горностаева подтвердила РБК, что к ней тоже по месту жительства приходили полицейские. По ее словам, никто из организаторов «Марша матерей» не держал в руках документа из прокуратуры и нигде не расписывался. «В таком случае предупреждение нельзя считать полученным», — добавила Горностаева.