В «пензенском деле» появился новый обвиняемый. При задержании его избили

В Санкт-Петербурге 11 апреля было предъявлено обвинение в терроризме новому фигуранту — 26-летнему промышленному альпинисту Юлию Бояршинову.

Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката, Бояршинов был задержан 21 января — предположительно, во время антинаркотического рейда; при задержании он был избит. У него нашли 400 граммов дымного пороха, и через два дня его арестовали за незаконное хранение взрывчатых веществ. Зачем Бояршинову был нужен дымный порох, адвокат сообщить отказалась, сославшись на подписку о неразглашении.

В СИЗО к Бояршинову пришли сотрудники ФСБ, представившиеся Костей и Димой. Они называли ему имена фигурантов «пензенского дела» и других людей и призывали к сотрудничеству, угрожая, что ему «будет хуже». После его отказа разговаривать его перевели в областной СИЗО № 6 в поселке Горелово, где, по словам адвоката, содержат в «пыточных» условиях.

Сотрудников этого изолятора несколько раз уличали в издевательствах над заключенными; там же находится другой фигурант дела Виктор Филинков.