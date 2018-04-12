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В «пензенском деле» появился новый обвиняемый. При задержании его избили

Медиазона
10:07, 12 апреля 2018

В Санкт-Петербурге 11 апреля было предъявлено обвинение в терроризме новому фигуранту «пензенского дела» — 26-летнему промышленному альпинисту Юлию Бояршинову.

Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката, Бояршинов был задержан 21 января — предположительно, во время антинаркотического рейда; при задержании он был избит. У него нашли 400 граммов дымного пороха, и через два дня его арестовали за незаконное хранение взрывчатых веществ. Зачем Бояршинову был нужен дымный порох, адвокат сообщить отказалась, сославшись на подписку о неразглашении.

В СИЗО к Бояршинову пришли сотрудники ФСБ, представившиеся Костей и Димой. Они называли ему имена фигурантов «пензенского дела» и других людей и призывали к сотрудничеству, угрожая, что ему «будет хуже». После его отказа разговаривать его перевели в областной СИЗО № 6 в поселке Горелово, где, по словам адвоката, содержат в «пыточных» условиях.

Сотрудников этого изолятора несколько раз уличали в издевательствах над заключенными; там же находится другой фигурант дела Виктор Филинков.

По иформации «Медиазоны», сотрудники ФСБ считают Бояршинова участником петербургской ячейки «Сети», которая называлась «Иордан-СПБ». Бояршинов якобы пользовался псевдонимом «Юра». В эту же ячейку, по версии ФСБ, входила жена Виктора Филинкова Александра и еще несколько человек.

Медиазона
По «пензенскому делу» в январе был допрошен как свидетель другой промышленный альпинист из Петербурга, Илья Капустин. По его словам, во время допроса сотрудники ФСБ пытали его; СК отказался предоставить ему защиту, и в марте Капустин уехал из России. Капустин подтвердил «Медиазоне», что на допрос его вызвали из-за того, что он связывался по работе с Юлием Бояршиновым.
10 апреля стало известно, что жена другого фигуранта «пензенского дела» Виктора Филинкова Александра, находившаяся последние месяцы в Киеве, попросила политического убежища в Финляндии. По данным «Медиазоны», ФСБ считает ее членом террористической ячейки.

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