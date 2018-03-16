Левого активиста, который жаловался на пытки, перевели в другой СИЗО. По словам его жены, изолятор называют «пыточным»

Левого активиста Виктора Филинкова, арестованного по делу о терроризме, перевели из петербургского СИЗО № 3 в СИЗО № 6 Ленинградской области, который известен из-за пыток арестантов. Об этом сообщает «Медиазона».

По словам жены Филинкова Александры, изолятор называют «пыточным». Она подчеркнула, что «перевод в СИЗО, где никто не заметит, что если с ним что-то случится» — это «именно то», чем ему угрожали сотрудники ФСБ.

Члены петербургской Общественной наблюдательной комиссии, которые первые сообщили о жалобах Филинкова на пытки, не смогут посещать его в областном СИЗО, заявила член комиссии Яна Теплицкая. «Есть основания полагать, что Виктор сейчас может подвергаться пыткам», — считает правозащитница.

«Новая газета» называла СИЗО № 6 «одним из самых проблемных пенитенциарных заведений Петербурга» со «скандальной пыточной историей». В ноябре 2017 года в СИЗО-6 был убит арестант, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера.

В 2011 бывшие руководители СИЗО-6 вместе с другими сотрудниками ФСИН были осуждены за издевательства над осужденным. В 2012-м после публикации «Фонтанкой» видеозаписи издевательств в СИЗО-6 были освобождены от должностей несколько человек, в том числе начальник оперативного отдела Николай Пейголайнен; сейчас человек с таким же именем руководит СИЗО-6.