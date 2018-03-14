СК отказался предоставить активисту защиту после рассказа о пытках в ФСБ. Он покинул Россию

Промышленный альпинист Илья Капустин, который проходит свидетелем по делу об участии в террористическом сообществе, покинул Россию. Он попросил убежища в Финляндии.

Как рассказал «Фонтанке» друг Капустина, перед этим Капустин обратился в Следственный комитет с заявлением о пытках в ФСБ во время допроса по уголовному делу. СК отказался предоставить Капустину госзащиту, после чего тот решил покинуть страну.

В Иммиграционной службе Финляндии подтвердили, что Капустин попросил о политическом убежище.