СК отказался предоставить активисту защиту после рассказа о пытках в ФСБ. Он покинул Россию

Фонтанка.ру
05:31, 14 марта 2018
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Промышленный альпинист Илья Капустин, который проходит свидетелем по делу об участии в террористическом сообществе, покинул Россию. Он попросил убежища в Финляндии.

Как рассказал «Фонтанке» друг Капустина, перед этим Капустин обратился в Следственный комитет с заявлением о пытках в ФСБ во время допроса по уголовному делу. СК отказался предоставить Капустину госзащиту, после чего тот решил покинуть страну.

В Иммиграционной службе Финляндии подтвердили, что Капустин попросил о политическом убежище.

«Одновременно с заявлением на сотрудников ФСБ Илья обратился с ходатайством о мерах госзащиты, так как опасался мести, — сообщил „Фонтанке“ его друг. — В ходатайстве было отказано, поэтому Капустин обратился за финской визой, покинул территорию России и попросил убежища».

Фонтанка.ру
Капустина задержали 25 января 2018 года. Он рассказал, что его отвезли в ФСБ и начали спрашивать об арестованных знакомых и о движении анархистов. Когда он не отвечал, его били током из электрошокера.
По делу о террористическом сообществе также проходят Виктор Филинков, Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев, которые описывали пытки со стороны сотрудников ФСБ. По версии следствия, все они были участниками организации «Сеть», которая пыталась дестабилизировать политическую обстановку.

Дело о терроризме против анархистов

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