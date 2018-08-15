«Ваша цель достигнута». В Москве под проливным дождем прошел «Марш матерей»: максимально короткий репортаж

Метро «Тверская». Дождь. Триста человек под зонтами, немного полиции (в основном — женщины). Активисты кричат соорганизатору акции Татьяне Лазаревой: «Вы оправдываете преступления!» Та отворачивается.

Начинается ливень — начинается марш. Толпа растягивается по бульвару в сторону Арбата. Мокрая одежда липнет к телу; дует ветер. Лозунгов и плакатов нет, но кто-то несет игрушки. Гусары с фестиваля реконструкторов «Времена и эпохи» недоуменно выглядывают из палаток. Молния. Гром.

Полиция перекрывает Никитский бульвар, чтобы вымокшие участники перешли дорогу. Когда люди доходят до Верховного суда, небо чуть проясняется.

У суда — двести человек; скандируют «Свободу!», « не место в камере!». К двери суда прикрепляют надувного пони и другие игрушки. Двое полицейских уговаривают вернуться на тротуар — неудачно. Приходит ОМОН — у них получается. «Граждане, мероприятие закончено! — cообщает полиция. — Ваша цель достигнута! Просьба разойтись!»