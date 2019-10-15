Журналисты «Проекта» сообщили об угрозах после статей о российских наемниках

Журналисты издания «Проект» столкнулись с угрозами после того, как стали работать над статьями о деятельности российских наемников и политтехнологов в Африке и на Ближнем Востоке, предположительно связанных с бизнесменом .

«Все начиналось весной с угроз, приходивших по почте, а пика это достигло сейчас», — сказал главный редактор «Проекта» Роман Баданин в интервью Reuters. Он связал усиление давления с выходом материала об участии российских наемников, предположительно, из ЧВК «Вагнер», в гражданской войне в Ливии.

Журналисты получали по электронной почте «нецензурные, жесткие и неприятные» угрозы физической расправы, утверждает Баданин. Также их аккаунты в Facebook, Telegram и Google пытались взломать. Помимо этого петербургская журналистка Мария Карпенко, сотрудничающая с «Проектом», рассказала Reuters, что за ней следили.

Роман Баданин отметил, что не может доказать, кто стоит за преследованием журналистов.

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина в ответ на запрос Reuters предложили журналистам «Проекта» обратиться в полицию.

В 2017 году об угрозах и слежке из-за публикаций об Евгении Пригожине говорил журналист Денис Коротков. В 2019 году на слежку пожаловались оппозиционеры Алексей Навальный и Любовь Соболь — они также связывали это с Пригожиным.

Агентство Bloomberg в ноябре 2018 года сообщало, что структуры Евгения Пригожина занимаются обеспечением безопасности или организацией политических кампаний в 10 странах Африки, в том числе в Ливии.

Издание «Би-би-си» писало в апреле 2019 года, что Евгений Пригожин финансировал российских политтехнологов, работающих на избирательных кампаниях в разных странах Африки. Представители Пригожина это отрицали.