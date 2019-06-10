Любовь Соболь пожаловалась в полицию на слежку за своим мужем

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в фейсбуке, что 9 июня за ее мужем Сергеем Моховым весь день следили. Она обратилась в правоохранительные органы из-за случившегося.

По словам Соболь, за Моховым следили «лица кавказской национальности», перемещавшиеся на автомобиле «Рено» с чужими госномерами. Она отметила, что участники слежки не приближались к ее супругу.

Сергей Мохов подтвердил информацию о слежке.

Любовь Соболь сообщила, что за ее семьей несколько месяцев следят люди, которых она связывает с бизнесменом . «Вчера это было нечто новое», — сказала она.

Сергей Мохов — социолог и издатель журнала «Археология русской смерти». В ноябре 2016 года на него напал мужчина, который вколол ему в бедро неизвестную жидкость — ее состав так и не был установлен. Мохов потерял сознание, успев лишь позвонить жене. Кто именно совершил нападение, неизвестно. Основатель ФБК Алексей Навальный связал его с расследованиями деятельности Евгения Пригожина.

В начале июня Любовь Соболь подала документы для участия в выборах в Мосгордуму.