Любовь Соболь подала документы для участия в выборах в Мосгордуму

Мосгоризбирком принял документы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, выдвинувшей свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму.

Соболь собирается баллотироваться в депутаты по Москвы. О своем выдвижении по этому округу также сообщили директор московского Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и бывший глава московского «Яблока» Сергей Митрохин.

В мае основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный призвал Нюту Федермессер не участвовать в выборах в Мосгордуму, чтобы не «отобрать голоса» у Любови Соболь.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.