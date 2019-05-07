Навальный попросил Нюту Федермессер не участвовать в выборах в Мосгордуму

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный написал открытое письмо директору московского Центра паллиативной помощи Нюте Федермессер. Он предложил ей не участвовать в выборах в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре.

Навальный считает, что, если Федермессер будет участвовать в выборах по Москвы, то это позволит власти «отобрать голоса» у юриста ФБК Любови Соболь, которая объявила о выдвижении в этом же округе.

Нюта Федермессер — основатель благотворительного фонда паллиативной помощи «Вера» и руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы. В ноябре 2018 года вступила в Общероссийский народный фронт.

Нюта Федермессер, по данным «Медузы», входит в список кандидатов в Мосгордуму, которых поддерживает мэрия Москвы. Она будет участвовать как самовыдвиженец. 6 мая Федермессер сообщила, что, возможно, будет баллотироваться в депутаты.