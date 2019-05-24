Нюта Федермессер официально объявила о выдвижении в Мосгордуму

Директор московского Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер объявила о решении баллотироваться в Мосгордуму в 43-м округе (Хамовники, Арбат, Пресненский район).

В посвященном своему выдвижению посте Федермессер написала, что Москва, по ее мнению, «может первой не побояться принять те законы, без которых невозможно контролировать качество медицинской и социальной помощи», и стать примером для других регионов.

«Московская дума до сих пор была тем органом, который правительство использовало, чтобы непопулярные решения, типа реновации, как бы не от правительства шли, а вот, смотрите, Дума, народ, утвердили, одобрили. Я бы хотела это изменить. Я бы хотела, чтобы Дума думала и стала бы человечной», — написала она.

В 43-м округе также планируют выдвигаться сотрудница ФБК Любовь Соболь и бывший глава московского «Яблока» Сергей Митрохин. В начале мая, когда стало известно о планах Федермессер участвовать в выборах в этом округе при поддержке мэрии Москвы, Алексей Навальный публично обратился к ней с просьбой не выдвигаться, обосновав это тем, что она поможет власти отобрать голоса у оппозиции.