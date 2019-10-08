Прокурор Москвы потребовал от оппозиционеров пять миллионов рублей из-за работы Росгвардии на акциях протеста

Прокурор Москвы потребовал взыскать с Алексея Навального, Георгия Албурова, Любови Соболь и других оппозиционеров в общей сложности пять миллионов рублей из-за акции протеста 27 июля и 3 августа.

В такую сумму, сообщили «МБХ медиа» в Черемушкинском суде, прокуратура оценила расходы на оплату труда сотрудников Росгвардии, а также стоимость горюче-смазочных материалов для техники, задействованной «в местах проведения несанкционированных мероприятий».

Об иске, поданном прокуратурой Москвы к Алексею Навальному, сотрудникам ФБК и незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, стало известно в сентябре. Однако тогда ни сумма ущерба, ни другие подробности иска не разглашались.

Иски к оппозиционерам из-за акций 27 июля и 3 августа подало и Главное управление МВД по Москве. С Навального и других оппозиционеров собираются взыскать 18 миллионов рублей.

В Москве перед выборами депутатов Мосгордумы, состоявшимися 8 сентября, прошли несколько акций протеста. Участники акций требовали допустить до выборов независимых кандидатов. Акции не были согласованы властями и сопровождались многочисленными задержаниями.

К оппозиционерам было подано несколько исков, связанных с акциями протеста. В частности, иски поступили от «Мосгортранса», предприятия «Автомобильные дороги», ресторана «Армения», Московского метрополитена. Суммарно с ответчиков уже взыскали более 4,9 миллиона рублей.

О других исках из-за акций протеста в Москве Кто подал в суд на оппозицию после акций в Москве. В одной картинке