Перейти к материалам
новости

Кто подал в суд на оппозицию после акций в Москве. В одной картинке

Источник: Meduza
16 августа стало известно, что против организаторов акций за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, начали подавать иски городские <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/19/mosgortrans-potreboval-s-oppozitsii-kompensatsiyu-za-zaderzhki-reysov-no-chast-marshrutov-dazhe-ne-prohodila-tam-gde-shli-mitingi" target="_blank">транспортные</a> предприятия и рестораны. 22 августа к ним присоединились метро и служба такси. Общая сумма претензий истцов, которые считают, что несогласованные акции помешали их работе, превышает 14 миллионов рублей.
16 августа стало известно, что против организаторов акций за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, начали подавать иски городские транспортные предприятия и рестораны. 22 августа к ним присоединились метро и служба такси. Общая сумма претензий истцов, которые считают, что несогласованные акции помешали их работе, превышает 14 миллионов рублей.

Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA