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Кто подал в суд на оппозицию после акций в Москве. В одной картинке
15:59, 22 августа 2019
Источник: Meduza
16 августа стало известно, что против организаторов акций за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, начали подавать иски городские
транспортные
предприятия и рестораны. 22 августа к ним присоединились метро и служба такси. Общая сумма претензий истцов, которые считают, что несогласованные акции помешали их работе, превышает 14 миллионов рублей.
Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA
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