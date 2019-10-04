Московское метро отсудило у оппозиционеров 55 тысяч рублей за акцию 27 июля. Иск был подан из-за работы сотрудников в выходной

Коптевский суд Москвы удовлетворил иск Московского метрополитена к из-за несанкционированной акции протеста 27 июля. С ответчиков взыскали 54,7 тысячи рублей, сообщила адвокат «Апологии протеста» Валентина Фролова.

Метрополитен обосновал свои требования тем, что из-за акции 27 июля предприятие было вынуждено вызвать на работу в выходной семерых руководителей.

Московское метро подало иск к оппозиционерам в конце августа. Из-за летних акций протеста в Москве они стали ответчиками еще по ряду исков, в частности, от «Мосгортранса», предприятия «Автомобильные дороги» и ресторана «Армения». По ним с оппозиционеров уже взыскали 4,8 миллиона рублей.

Из-за акций протеста 27 июля, 3 и 10 августа также был подан иск в Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Истцом выступила компания по аренде и лизингу автомобилей «Флай авто», она оценила свои претензии в миллиард рублей.