Навальный, Соболь и еще семь оппозиционеров проиграли суд «Автомобильным дорогам». С них взыскали 3,4 миллиона рублей

Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск бюджетного учреждения «Автомобильные дороги», поданный к оппозиционерам.

С ответчиков взыскали 3,4 миллиона рублей. Первое заседание по иску прошло 11 сентября, но затем рассмотрение отложили на три недели для приобщения новых материалов. На втором заседании стороны обсуждали, какие машины «Автомобильных дорог» были использованы властями для перекрытия улиц во время несогласованной акции и сколько кустов было повреждено.

«Автомобильные дороги» подали иск из-за несанкционированной акции протеста, прошедшей 27 июля. В компании посчитали ответчиков организаторами митинга и потребовали с них 11,5 миллиона рублей.

10 сентября суд удовлетворил иск «Мосгортранса», поданный к организаторам акций протеста в Москве, и взыскал с них 1,2 миллиона рублей.

После протестных акций в Москве несколько компаний подали иски к организаторам митингов. Самый крупный иск — на миллиард рублей — подала компания «Флай авто», занимающаяся арендой и лизингом автомобилей.