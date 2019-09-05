Компания по аренде автомобилей подала к ФБК и каналу «Дождь» иск на миллиард рублей

Компания «Флай авто», которая занимается арендой и лизингом автомобилей, подала к Фонду борьбы с коррупцией иск на миллиард рублей. Третьей стороной по иску заявлен телеканал «Дождь». Внимание на иск обратил основатель ФБК Алексей Навальный.

Заявление в Арбитражный суд Москвы было подано 5 сентября, в карточке дела указана только сумма требований, но не суть претензий. По данным РИА Новости, речь идет об акциях 27 июля, 3 и 10 августа. «Истец считает, что убытки стали прямым следствием неправомерных действий ответчика», — цитирует агентство содержание иска.

После несогласованных акций в центре Москвы к их организаторам подали иски метрополитен, «Мосгортранс», служба такси и кафе «Армения» — на общую сумму более 14 миллионов рублей. Истцы утверждают, что понесли убытки из-за действий протестующих