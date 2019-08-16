К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 миллионов рублей

Государственные организации «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги», а также компания «Анкор», которая арендует на Тверской помещение под заведение общепита, подали иски на сумму более 13 миллионов рублей к организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Мосгорсуде.

«Мосгортранс» просит взыскать 1,2 миллиона рублей из-за отмены рейсов или изменения маршрутов в день акции. «Автомобильные дороги» требуют 11,5 миллиона в качестве компенсации за обеспечение общественного порядка. Компания «Анкор» добивается возмещения убытка в 550 тысяч рублей из-за того, что ей пришлось закрыть свое заведение на Тверской в день протестов.

Ответчиками по каждому из исков выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Юлия Галямина, Владимир Милов и Александр Соловьев, а также Алексей Навальный, сотрудник ФБК Георгий Албуров и координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

«Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» рассказали о планах обратиться в суд из-за акции 27 июля неделю назад. Но тогда из сообщения следовало, что ответчиками по иску станут фигуранты .