Суд взыскал 1,2 миллиона рублей с организаторов акций протеста в пользу «Мосгортранса»

Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск «Мосгортранса» к организаторам протеста в полном объеме.

Суммарно с ответчиков будет взыскано 1 миллион 218 тысяч 591 рубль.

После несогласованных акций в центре Москвы иски к их организаторам также подали Московский метрополитен, служба такси и ресторан «Армения» — все они утверждают, что понесли убытки из-за действий протестующих. Их общая сумма превышает 14 миллионов рублей.

В начале сентября компания по аренде автомобилей «Флай авто» подала иск на миллиард рублей к ФБК Алексея Навального и телеканалу «Дождь». В эту сумму компания оценила ущерб от перекрытых улиц.