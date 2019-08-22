Московское метро подало иск к оппозиционерам

Московский метрополитен подал иск к , которые ранее стали ответчиками по искам других ведомственных предприятий из-за 27 июля. Карточку на сайте Коптевского районного суда заметил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Сумма и суть претензий метро к оппозиционерам пока неизвестна.

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш отметила, что в аналогичном иске на 550 тысяч рублей от ресторана «Армения» (там утверждают, что понесли потери из-за вынужденного закрытия в день акции) данные ответчиков скопированы из полицейских протоколов.

Иски к оппозиции также подали предприятия «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги», которые пожаловались, что из-за шествий были задержаны маршруты транспорта, а дорожное полотно пришлось убирать и ремонтировать. Ущерб там оценили почти в 13 миллионов рублей.

«Мосгортранс» решил потребовать денег за маршруты по всему городу «Мосгортранс» потребовал с оппозиции компенсацию за задержки рейсов. Но часть маршрутов даже не проходила там, где шли митинги