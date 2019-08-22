Московское метро подало иск к оппозиционерам
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам, которые ранее стали ответчиками по искам других ведомственных предприятий из-за акции 27 июля. Карточку на сайте Коптевского районного суда заметил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Сумма и суть претензий метро к оппозиционерам пока неизвестна.
Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш отметила, что в аналогичном иске на 550 тысяч рублей от ресторана «Армения» (там утверждают, что понесли потери из-за вынужденного закрытия в день акции) данные ответчиков скопированы из полицейских протоколов.
Иски к оппозиции также подали предприятия «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги», которые пожаловались, что из-за шествий были задержаны маршруты транспорта, а дорожное полотно пришлось убирать и ремонтировать. Ущерб там оценили почти в 13 миллионов рублей.