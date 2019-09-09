Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам

Прокурор Москвы подал иск к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и еще , сообщается в карточке иска. Первым на это обратило внимание издание «МБХ медиа».

В чем суть иска, в материалах дела не уточняется. Пресс-секретарь Черемушкинского суда Ирэна Козаева сказала, что, по ее данным, речь идет о «взыскании определенных денежных сумм».

Иск подали 4 сентября. Судья рассмотрела его 9 сентября и оставила без движения.

После несогласованных протестных акций, прошедших в Москве в июле и августе, различные компании подали иски к организаторам митингов. Самый крупный иск — на миллиард рублей — подала компания «Флай авто», которая занимается арендой и лизингом автомобилей.