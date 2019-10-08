МВД потребовало от оппозиционеров 18 миллионов рублей за работу полиции на двух акциях протеста в Москве

Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска к Алексею Навальному и другим оппозиционерам на общую сумму почти 18 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда Москвы.

Полиция просит возместить «ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка» на двух несогласованных акциях протеста, прошедших 27 июля и 3 августа.

За первую акцию полиция просит возместить 8,5 миллиона рублей, за вторую — 9,4 миллиона рублей.

Из-за акций протеста, прошедших в июле-августе в Москве, в отношении оппозиционеров подали несколько исков, в частности, от «Мосгортранса», предприятия «Автомобильные дороги», ресторана «Армения», Московского метрополитена. Суммарно с ответчиков взыскали более 4,9 миллиона рублей.