Главное управление МВД по Москве подало два гражданских иска против оппозиционеров в Симоновский суд. В первом иске ответчиков, во втором — .

Любовь Соболь фигурирует сразу в обоих исках. Суть требований, а также размер исковых претензий пока неизвестны.

После массовых протестов в Москве летом 2019 года городские предприятия, а также частные рестораны и службы такси начали подавать иски против оппозиции.

В начале сентября суд по иску «Мосгортранса» взыскал с организаторов несогласованных акций 1,2 миллиона рублей.