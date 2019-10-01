Московская полиция подала гражданские иски против оппозиции. Против Соболь — сразу два
Источник: «МБХ медиа»
Надежный источник
Главное управление МВД по Москве подало два гражданских иска против оппозиционеров в Симоновский суд. В первом иске семь ответчиков, во втором — двое.
Любовь Соболь фигурирует сразу в обоих исках. Суть требований, а также размер исковых претензий пока неизвестны.
После массовых протестов в Москве летом 2019 года городские предприятия, а также частные рестораны и службы такси начали подавать иски против оппозиции.
В начале сентября суд по иску «Мосгортранса» взыскал с организаторов несогласованных акций 1,2 миллиона рублей.