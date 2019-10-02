Александр Паль, Артур Смольянинов, Павел Деревянко и другие актеры записали видео в поддержку фигурантов «московского дела»

Российские актеры записали видеоролик в поддержку фигурантов «московского дела».

Московское дело: «Прямая речь» (Паль, Деревянко, Поперечный, Ильин и др.) Свободу всем

Видео называется «Прямая речь». Его герои рассказывают истории «московского дела» от первого лица. Текст для ролика составлен на основе стенограмм судебных заседаний по «московскому делу» и интервью обвиняемых.

В записи видео приняли участие актеры Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Александр Горчилин, Юрий Борисов, Александр Паль, Никита Кукушкин, Артур Смольянинов, Григорий Добрыгин, Александр Ильин-младший, а также комик Данила Поперечный.

«В ситуации, когда ни Конституция, ни адвокаты, ни здравый смысл не мешают суду выносить приговоры, несоизмеримые с реальностью, помочь фигурантам „московского дела“ может только внимание общественности и СМИ. Мы надеемся, что эти истории напомнят людям, как важно оставаться неравнодушными, чтобы завтра не оказаться на месте тех, кому сегодня очень нужна наша помощь», — говорится в подписи к видео.

Ранее артисты провели флешмоб в соцсетях и одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова, которому Тверской суд Москвы дал 3,5 года колонии по обвинению в нападении на росгвардейца во время акции протеста в Москве.

В защиту Устинова высказались многие знаменитости. На фоне резонанса, вызванного делом Устинова, Мосгорсуд сначала освободил актера из СИЗО, а 30 сентября заменил ему реальный срок на год лишения свободы условно.