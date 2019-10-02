Александр Паль, Артур Смольянинов, Павел Деревянко и другие актеры записали видео в поддержку фигурантов «московского дела»
Российские актеры записали видеоролик в поддержку фигурантов «московского дела».
Видео называется «Прямая речь». Его герои рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела» от первого лица. Текст для ролика составлен на основе стенограмм судебных заседаний по «московскому делу» и интервью обвиняемых.
В записи видео приняли участие актеры Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Александр Горчилин, Юрий Борисов, Александр Паль, Никита Кукушкин, Артур Смольянинов, Григорий Добрыгин, Александр Ильин-младший, а также комик Данила Поперечный.
«В ситуации, когда ни Конституция, ни адвокаты, ни здравый смысл не мешают суду выносить приговоры, несоизмеримые с реальностью, помочь фигурантам „московского дела“ может только внимание общественности и СМИ. Мы надеемся, что эти истории напомнят людям, как важно оставаться неравнодушными, чтобы завтра не оказаться на месте тех, кому сегодня очень нужна наша помощь», — говорится в подписи к видео.
Ранее артисты провели флешмоб в соцсетях и одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова, которому Тверской суд Москвы дал 3,5 года колонии по обвинению в нападении на росгвардейца во время акции протеста в Москве.
В защиту Устинова высказались многие знаменитости. На фоне резонанса, вызванного делом Устинова, Мосгорсуд сначала освободил актера из СИЗО, а 30 сентября заменил ему реальный срок на год лишения свободы условно.