Опубликован текст жалобы сотрудника разведки на президента США. Этот документ связан с процедурой импичмента Трампа

Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал текст жалобы сотрудника разведки на президента Дональда Трампа.

Автор жалобы утверждает, что Трамп использовал свои полномочия для вмешательства иностранного государства в выборы президента США 2020 года.

Из текста жалобы следует, что речь идет об Украине. В документе, в частности, говорится, что Трамп во время телефонного разговора пытался заставить украинского президента Владимира Зеленского организовать расследование против своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Белый дом пытался скрыть записи этой беседы, сказано в жалобе.

Автор жалобы (его имя в тексте не называется) отмечает, что не был очевидцем описанных в документе событий и знает о них со слов некоторых сотрудников правительства США.

О жалобе сотрудника американской разведки на президента США Дональда Трампа стало известно в середине сентября. В нарушение правил назначенный Трампом глава Национальной разведки США долгое время отказывался передать текст жалобы в Конгресс.

Политические оппоненты Трампа предположили, что жалоба связана с разговорам Трампа и Зеленского и что президент США связывал расследование против Байдена на Украине с выделением стране помощи в 250 миллионов долларов.

25 сентября на фоне обвинений против Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента президента. В тот же день Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским.