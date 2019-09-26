Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины, чтобы защитить Трампа. И подставил Зеленского (или нет?)

Saul Loeb / AFP / Scanpix / LETA

Трамп раскритиковал Европу. Зеленский согласился с ним «на 1000%» (ох, зря!)

После того, как Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который стал поводом для начала процедуры импичмента президента США, украинский лидер дал понять, что не ожидал такого развития событий. «Я лично считаю, что иногда такие вещи, такие звонки, между главами, между президентами независимых государств не должны публиковаться. Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее. Но я не боюсь этого совсем», — заявил Зеленский.

Дело в том, что в расшифровке был, как минимум, один фрагмент, чрезвычайно чувствительный не для Трампа, а для самого Зеленского. Вот что сказал президент Украины в этой беседе:

«Я разговаривал [по телефону] с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также разговаривал и встречался с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном. Я сказал им, что они не делают так много, как следовало бы, в вопросе санкций. Они не обеспечивают соблюдение санкций. Они недостаточно помогают Украине. Логически Евросоюз должен был стать нашим ближайшим партнером, но технически США — более близкий партнер, чем ЕС. Я очень благодарен вам за то, что США многое делают для Украины. Гораздо больше, чем ЕС, особенно в вопросе санкций против России».

В той же беседе Зеленский заявил, что Трамп «не просто на 100%, а на 1000%» прав в своей критике в адрес европейских государств. Теперь ему, вероятно, придется объясниться с их лидерами.

Украинский политолог Алена Гетманчук, которую цитируют Reuters и The Guardian, считает, что в результате «Украина может оказаться токсичной — может, не настолько токсичной, как Россия во время , но достаточно». По мнению Reuters, расшифровка появилась в крайне неудобное для Зеленского время, когда он пытается возобновить урегулирование конфликта на востоке страны, для чего ему нужна поддержка, прежде всего, лидеров Евросоюза.

Никаких официальных комментариев по этому поводу со стороны Франции или Великобритании не поступало. Анонимный сотрудник французского министерства иностранных дел в разговоре с Reuters отметил, что президент страны Эммануэль Макрон встретился с Зеленским еще до избрания, что «не принято с точки зрения протокола».

В свою очередь, немецкое правительство опубликовало данные, согласно которым с 2014 года Германия выделила Украине 1,4 миллиарда евро и, таким образом, стала третьим донором этой страны — после Евросоюза в целом и США. Формально это может быть ответом на заявления Трампа о том, что «Ангела Меркель говорит про Украину, но ничего не делает». Но в большей степени публикация этих данных похожа на намек самому Зеленскому, ведь Берлин может не только регулировать размеры собственной помощи, но и влиять на общеевропейские решения.

Когда Трамп заговорил о , Зеленский охотно согласился помочь. И наверняка испортил отношения с демократами

В беседе с Трампом Зеленский обещал всячески способствовать расследованию дела, в котором фигурирует сын Джо Байдена — вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года. Вот что сказал президент Украины:

«Вопрос с расследованием этого дела — это вопрос восстановления правды, поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием этого дела. Более того, я бы хотел попросить вас — если у вас есть какая-либо дополнительная информация касательно расследования, которой вы можете поделиться, то это очень помогло бы расследованию — чтобы быть уверенными, что мы сможем свершить правосудие в нашей стране».

Эксперты Reuters отмечают, что президент Украины слишком уж легко поддался давлению Трампа, а иностранные инвесторы «рассчитывали на то, что Зеленский сделает все, чтобы превратить Украину в полноценную демократическую страну с прозрачным процессом принятия решений и без коррупции». Явно высказанная готовность выполнить просьбу Трампа о расследовании против семьи его политического конкурента плохо с этим сочетается.

В разговоре с The Guardian неназванный дипломатический представитель одной из европейских стран, работающий в Киеве, отметил, что после публикации Зеленский оказался в «наихудшем положении», поскольку теперь ему будет крайне трудно занять нейтральную позицию между республиканцами и демократами. А учитывая процедуру импичмента, которая вне зависимости от конечного результата может растянуться на месяцы, это особенно важно.

Но есть и другая версия: Зеленский все сделал правильно

Как отмечает Foreign Policy, Зеленский ничем не погрешил против истины, когда присоединился к критике Трампа в адрес европейских государств. Более того, ему как никогда необходима поддержка США, чтобы не допустить принятия так называемой формулы Штайнмайера, названной по имени президента ФРГ, который предлагает провести выборы на востоке Украины при действующей там сейчас сепаратистской власти. В свою очередь, в том, что касается расследования против Байденов, никаких реальных обещаний, по мнению издания, Зеленский не дал.

Дмитрий Карцев