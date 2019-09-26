За импичмент Трампа выступили более 200 конгрессменов. Им может помочь публикация жалобы на него из разведки

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер отвечает на вопросы журналистов после публикации расшифровки разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Вашингтон, 25 сентября 2019 года Jim Lo Scalzo / EPA / Scanpix / LETA

Администрация Дональда Трампа готовится опубликовать жалобу на президента США от сотрудника американской разведки, положившей начало процедуре импичмента. Это должно произойти в четверг, 26 сентября, на следующий день после того, как Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, по поводу которого и была написана жалоба. Расшифровка не заставила демократов отказаться от своих планов — более того, поддержка импичмента в Конгрессе даже выросла. Некоторые республиканцы также выразили обеспокоенность действиями Трампа, но пока не многие.

Трамп не предлагал Украине финансовую помощь в обмен на расследование против Байдена, но настойчиво просил о нем

Во вторник, 24 сентября спикер Палаты представителей и лидер демократического большинства Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента, поводом для которого стала беседа Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. После этого Белый дом решил опубликовать расшифровку беседы. Незадолго до публикации президент США задался риторическим вопросом, извинятся ли перед ним демократы. Этого не произошло: более того, число членов Демократической партии, публично поддержавших импичмент, продолжило увеличиваться. К концу дня 25 сентября из 235 демократов, заседающих в Палате представителей, только 16 не высказались в поддержку расследования против президента.

Основной аргумент Трампа и его сторонников сейчас состоит в том, что из расшифровки нельзя сделать вывод о том, что президент США предлагал украинскому лидеру «услугу за услугу» (quid pro quo) — финансовую помощь в обмен на Джо Байдена, своего вероятного конкурента на президентских выборах 2020 года.

Сторонники импичмента, однако, полагают, что сам факт того, что президент США просил главу иностранного государства расследовать деятельность своего политического противника — это серьезное нарушение (согласно американской конституции, поводом для импичмента могут стать взяточничество, государственная измена и «другие серьезные преступления и правонарушения»), превышение полномочий и злоупотребление президентской властью. Также они обращают внимание на то, что Трамп настаивал на том, чтобы в деле приняли участие его личный адвокат Руди Джулиани и генпрокурор США Уильям Барр, показав тем самым очень высокую заинтересованность в преследовании Байдена.

Наконец, сторонники импичмента требуют разъяснить, какие именно части разговора не попали в опубликованный текст, в котором сделано пояснение, что это не дословная передача беседы.

В Конгрессе ждут публикации жалобы на Трампа сотрудника разведки. Те, кто ее уже видели, разошлись в оценках, насколько она серьезна

Новые детали, касающиеся расследования против Трампа, должны появиться ближе к вечеру 26 сентября по московскому времени, когда, по данным CNN, должна быть опубликована жалоба неназванного сотрудника американской разведки на президента США. Вскоре после разговора Трампа с Зеленским сотрудник уведомил начальство о том, что, с его точки зрения, действия президента США могли представлять угрозу для национальной безопасности. Однако исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр, назначенный президентом, отказался предоставить жалобу Конгрессу и был в этом поддержан Минюстом во главе еще с одним назначенцем Трампа — Уильямом Барром. Тем не менее, Конгресс получил информацию о наличии соответствующего обращения без уточнений конкретных деталей, после чего эти сведения попали в прессу и положили начало скандалу.

Накануне с текстом жалобы ознакомилась небольшая группа конгрессменов. По данным CNN, личность автора жалобы осталась неизвестной — как и занимаемая им должность. Документ состоит из 10-12 страниц и касается не только разговора президентов США и Украины, но неизвестно, есть ли в нем жалобы на Трампа по поводу других его действий.

Конгрессмены, которые ознакомились с бумагами, по-разному оценили степень их значимости. В частности, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что изложенные сведения тревожат его даже больше, чем расшифровка разговора. Схожим образом высказались и другие демократы, один из которых в беседе с CBS анонимно заявил, что жалоба — не что иное как бомба.

В то же время член Палаты представителей республиканец Род Стюарт, также прочитавший текст жалобы, заявил, что не видит оснований для беспокойства. Похожие оценки также дали другие республиканцы, прочитавшие текст, в ответ на вопросы журналистов.

Некоторые республиканцы обеспокоены действиями Трампа. Но пока их не очень много

Без поддержки значительного числа республиканцев противники Трампа не смогут отстранить его от должности, поскольку в ходе финального голосования за это должны высказаться две трети членов Сената, а там у Республиканской партии большинство: 53 голоса при 45 у демократов и двух у независимых политиков (один из них — Берни Сандерс). Пока лишь некоторые из конгрессменов-республиканцев высказали обеспокоенность действиями Трампа. Так, сенатор от штата Юты Митт Ромни заявил, что «чрезвычайно встревожен» случившимся и после расшифровки разговора не изменил своего мнения на этот счет. Ранее он же говорил, что не стал бы фокусироваться на предложении «услуги за услуги» или его отсутствии при оценке слов Трампа. Стоит отметить, что Ромни — один из неформальных лидеров той части Республиканской партии, которая всегда критично относилась к деятельности нынешнего президента.

Сенатор-республиканец Пэт Туми из штата Пенсильвания назвал разговор Трампа с Зеленским «неприемлемым». Его однопартиец из штата Огайо Роб Портман заявил, что в расшифровке разговора его ничего не удивило и он остается при прежнем мнении — «ему [Трампу] не следовало этого делать».

Другие республиканцы пока демонстрируют поддержку президенту. В частности, лидер сенатского большинства Митч Макконелл назвал «смехотворными» любые предположения о том, что в разговоре Трампа и Зеленского есть что-то, что дает основания для импичмента.

Для того, чтобы Трамп был отстранен от власти, это решение должны поддержать не менее 20 республиканцев — при условии, что за него проголосуют все демократы и оба независимых сенатора.

Дмитрий Карцев