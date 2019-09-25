Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского. Из-за этой беседы начали процедуру импичмента президента США

Администрация президента США опубликовала стенограмму (.pdf) разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшегося 25 июля.

Из расшифровки разговора следует, что Трамп просил Зеленского расследовать дело компании сына . «Много говорят о сыне Джо Байдена, будто Байден прекратил расследование, и многие хотят знать об этом, так что все, что вы с генеральным прокурором могли бы предпринять, было бы великолепно. Байден хвастался тем, что остановил преследование, так что если вы бы могли расследовать… По-моему, это звучит ужасно», — сказал Трамп во время разговора. Зеленский ответил, что украинские власти расследуют это дело.

В опубликованной стенограмме отмечается, что это не дословная расшифровка разговора Трампа и Зеленского.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что во время беседы Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы тот посодействовал в расследовании деятельности компании сына Байдена на Украине. Противники Трампа обвиняли президента США в том, что он увязал расследование против сына Байдена с выделением Украине помощи в размере 250 миллионов долларов.

«Медуза» опубликовала полный перевод беседы Трампа и Зеленского.

25 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры, которая должна определить, есть ли основания для импичмента Дональда Трампа.