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Трампу грозит импичмент — якобы за давление на президента Украины. Что думает Зеленский
07:38, 25 сентября 2019
Источник: Meduza
Демократы в Палате представителей Конгресса США объявили о начале процедуры импичмента президента-республиканца Дональда Трампа. Поводом стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором американский лидер якобы надавил на украинского коллегу. Трамп, как
утверждают
источники американских СМИ, добивался расследования деятельности на Украине сына Джо Байдена — фаворита на выдвижение соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. 24 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где у него запланирована встреча с Трампом. В кулуарах ООН он
ответил
на вопрос российских корреспондентов о разговоре с Трампом.
Фото в анонсе: Saul Loeb / AFP / Scanpix / LETA
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