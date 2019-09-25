Перейти к материалам
новости

Трампу грозит импичмент — якобы за давление на президента Украины. Что думает Зеленский

Источник: Meduza
Демократы в Палате представителей Конгресса США объявили о начале процедуры импичмента президента-республиканца Дональда Трампа. Поводом стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором американский лидер якобы надавил на украинского коллегу. Трамп, как <a href="https://meduza.io/feature/2019/09/21/donald-tramp-vozmozhno-prosil-vladimira-zelenskogo-rassledovat-korruptsionnye-dela-dzho-baydena-prezidentu-ssha-opyat-grozyat-impichmentom" target="_blank">утверждают</a> источники американских СМИ, добивался расследования деятельности на Украине сына Джо Байдена — фаворита на выдвижение соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. 24 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где у него запланирована встреча с Трампом. В кулуарах ООН он <a href="https://www.vesti.ru/doc.html?id=3192718#" target="_blank">ответил</a> на вопрос российских корреспондентов о разговоре с Трампом.
Демократы в Палате представителей Конгресса США объявили о начале процедуры импичмента президента-республиканца Дональда Трампа. Поводом стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором американский лидер якобы надавил на украинского коллегу. Трамп, как утверждают источники американских СМИ, добивался расследования деятельности на Украине сына Джо Байдена — фаворита на выдвижение соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. 24 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где у него запланирована встреча с Трампом. В кулуарах ООН он ответил на вопрос российских корреспондентов о разговоре с Трампом.

Фото в анонсе: Saul Loeb / AFP / Scanpix / LETA