Белый дом разблокировал военную помощь Украине на 250 миллионов долларов

Белый дом разблокировал военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов, ранее выделенную конгрессом. Об этом сообщает Reuters.

Конгресс одобрил выделение 250 миллионов долларов Украине в июне. В конце августа стало известно, что администрация Дональда Трампа заблокировала перечисление денег. Как сообщал CNN, это было связано с желанием Трампа проанализировать, насколько выделение помощи соответствует интересам США.

О решении Белого дома разблокировать помощь стало известно за несколько часов до обсуждения в сенатском комитете по ассигнованиям поправок в законодательство, которые бы запрещали президенту блокировать такие средства в будущем.

Денежные средства должны были быть перечислены до 30 сентября, когда в США заканчивается финансовый год. В противном случае принимать решение об их выделении конгрессу пришлось бы заново.

С 2014 года США выделили на военную помощь Украине более миллиарда долларов.