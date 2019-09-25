Спикер Палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампу

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президенту Дональду Трампу.

«Я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание шести комитетам приступить к проведению собственных расследований», — сказала Пелоси в телеобращении.

Сам Трамп назвал случившееся «охотой на ведьм».

Противники Трампа из Демократической партии подозревают, что он мог использовать служебное положение для борьбы с конкурентами: якобы Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским просил начать расследование деятельности , связывая проведение этого расследования с выделением финансовой помощи Украине.

Для импичмента необходимо, чтобы за отстранение президента сначала проголосовала половина Палаты представителей, а затем — две трети Сената. Сейчас большинство в Сенате принадлежит республиканцам, что делает импичмент Трампа маловероятным.

В истории США были три попытки импичмента — президентами, против которых велись расследования были Эндрю Джонсон, Ричард Никсон и Билл Клинтон. Джонсон и Клинтон были оправданы Сенатом, Никсон добровольно ушел в отставку до начала слушаний.