Спикер Палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампу
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президенту Дональду Трампу.
«Я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание шести комитетам приступить к проведению собственных расследований», — сказала Пелоси в телеобращении.
Сам Трамп назвал случившееся «охотой на ведьм».
Противники Трампа из Демократической партии подозревают, что он мог использовать служебное положение для борьбы с конкурентами: якобы Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским просил начать расследование деятельности сына Джо Байдена, связывая проведение этого расследования с выделением финансовой помощи Украине.
Для импичмента необходимо, чтобы за отстранение президента сначала проголосовала половина Палаты представителей, а затем — две трети Сената. Сейчас большинство в Сенате принадлежит республиканцам, что делает импичмент Трампа маловероятным.
В истории США были три попытки импичмента — президентами, против которых велись расследования были Эндрю Джонсон, Ричард Никсон и Билл Клинтон. Джонсон и Клинтон были оправданы Сенатом, Никсон добровольно ушел в отставку до начала слушаний.