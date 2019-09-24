Обвинение попросило четыре года колонии для подозреваемого в похищении картины Куинджи

Прокурор в ходе прений в Замоскворецком суде Москвы попросил приговорить к четырем годам лишения свободы уроженца Феодосии Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сторона обвинения настаивает на том, чтобы подозреваемый отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в суде Чуприков заявил, что целью преступления «было хайпануть». По его словам, он хотел привлечь внимание к себе и собирался вернуть картину в музей на следующий день. Чуприков полностью раскаялся в содеянном и принес извинения руководству Третьяковской галереи и министерства культуры РФ.

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена с выставки в Третьяковской галерее в Москве 27 января 2019 года. Преступник снял полотно со стены на глазах у посетителей и беспрепятственно вынес его из здания.

Подозреваемого в преступлении - предпринимателя из Крыма Дениса Чуприкова — задержали на следующее утро в Подмосковье. Изначально Чуприков заявлял, что решил украсть картину, чтобы расплатиться с долгами.

Сама картина практически не пострадала. Чуприков возместил стоимость реставрации в размере 13 тысяч рублей.