Похититель картины Куинджи пошел на преступление, чтобы рассчитаться с долгами

32-летний Денис Чуприков, задержанный по подозрению в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, признался, что решил совершить преступление спонтанно.

Как сообщает «Коммерсант», на допросе подозреваемый сказал, что планировал продать картину, чтобы затем расплатиться с долгами.

На кадрах допроса, которые ранее распространило МВД, Чуприков заявлял, что не совершал никаких преступлений, а также не помнит, чем занимался в день ограбления.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена из Третьяковской галереи вечером 27 января. Преступник на глазах посетителей снял картину со стены, вынул из рамы и беспрепятственно покинул галерею.

Подозреваемый Денис Чуприков был задержан по горячим следам в Подмосковье уже утром 28 января. Его личность установили по записям с камер наблюдения и отпечаткам пальцев, оставленным на раме картины.

Ранее Чуприков, уроженец Феодосии, задерживался в Москве за хранение наркотиков и был фигурантом соответствующего уголовного дела.

Украденная картина Куинджи обнаружена. Она не пострадала, но на выставку в Третьяковку возвращена не будет.