Похититель картины Куинджи пошел на преступление, чтобы рассчитаться с долгами
32-летний Денис Чуприков, задержанный по подозрению в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, признался, что решил совершить преступление спонтанно.
Как сообщает «Коммерсант», на допросе подозреваемый сказал, что планировал продать картину, чтобы затем расплатиться с долгами.
На кадрах допроса, которые ранее распространило МВД, Чуприков заявлял, что не совершал никаких преступлений, а также не помнит, чем занимался в день ограбления.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить, совершил кражу Денис Чуприков в одиночку или ему, возможно, заказали преступление. В ближайшее время он пройдет экспертизу, которая должна установить его вменяемость, а заодно употреблял он или нет наркотические или психотропные средства.
Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена из Третьяковской галереи вечером 27 января. Преступник на глазах посетителей снял картину со стены, вынул из рамы и беспрепятственно покинул галерею.
Подозреваемый Денис Чуприков был задержан по горячим следам в Подмосковье уже утром 28 января. Его личность установили по записям с камер наблюдения и отпечаткам пальцев, оставленным на раме картины.
Ранее Чуприков, уроженец Феодосии, задерживался в Москве за хранение наркотиков и был фигурантом соответствующего уголовного дела.
Украденная картина Куинджи обнаружена. Она не пострадала, но на выставку в Третьяковку возвращена не будет.