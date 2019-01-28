«Самое глупое преступление века». Третьяковка усилит меры безопасности после кражи картины Куинджи

Сотрудники полиции у входа в Третьяковскую галерею после кражи картины Куинджи Михаил Джапаридзе / ТАСС / Scanpix / LETA

После кражи картины Куинджи Третьяковская галерея усилит меры безопасности. В ближайшее время все картины музея на временных выставках будут снабжены электронными датчиками безопасности, заявили в Министерстве культуры. Гендиректор галереи Зельфира Трегулова также назвала «вполне возможным» введение досмотра посетителей на выходе. В ближайшие три месяца галерея также будет оснащена рентгеновским оборудованием, чтобы «избежать проникновения людей с опасными предметами».

Все экспонаты временной выставки работ Куинджи будут обеспечены датчиками до конца дня 28 января, заявил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов — это обойдется в два миллиона рублей. Кононов также выразил недоумение, что на временных экспозициях «оказывается, датчики можно не делать», пообещав, что его ведомство издаст соответствующие нормативные акты.

Из-за кражи в Третьяковке правительство потребовало проверить все музеи России. Провести проверку систем безопасности федеральных музеев поручила вице-премьер Ольга Голодец. Владислав Кононов допустил, что проверки будут проведены и в муниципальных и региональных музеях страны, чтобы выяснить ситуацию с безопасностью нахождения людей, пожарной безопасностью и сохранностью музейного фонда.

Министр культуры Владимир Мединский поручил проверить договоры об охране с Росгвардией. «Будем проверять ту существующую систему охраны, которая есть сейчас. В том числе и в части договорных обязательств Росгвардии и ФГУП „Охрана“», — заявил Кононов. В самой Росгвардии подчеркнули, что по действующим договоренностям за сохранность экспонатов отвечает сам музей — сотрудники силового ведомства обеспечивают лишь безопасность граждан и не допускают проноса запрещенных предметов.

Meduza

Сама картина «Ай-Петри. Крым» не вернется в экспозицию Третьяковки. В галерее ожидают, что картину после завершения с ней следственных действий привезут в депозитарий уже вечером, но выставляться она больше не будет. Полотно, которое было частью временной экспозиции, принадлежит Русскому музею. Уже во вторник, 29 января, специалисты оттуда приедут в Третьяковскую галерею, чтобы забрать картину обратно.

Подозреваемый в краже картины не признает своей вины. Как пишет РБК, это 32-летний уроженец Феодосии Денис Чуприков, в последнее время проживавший в Подмосковье и предлагавший услуги в качестве «работника по хозяйству» на сайтах по поиску вакансий. В 2017 году он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Крыму. Согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов, за Чуприковым числится задолженность на общую сумму около 250 тысяч рублей.

Чуприкова удалось задержать с помощью камер видеонаблюдения, расположенных внутри и снаружи Третьяковской галереи и отслеживания движения машины, в которую он сел после преступления. «Или он живет в прошлом веке или не совсем здоров. В рейтинге самых глупых преступлений XXI века у него есть основание занять почетное призовое место», — прокомментировали действия предполагаемого вора в министерстве культуры.

Григорий Левченко