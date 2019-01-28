Кража картины Куинджи: видео из Третьяковской галереи и кадры допроса подозреваемого

27 января из Третьяковской галереи была похищена работа Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Один из посетителей снял картину со стены и ушел. Подозреваемый в краже картины задержан. По данным СМИ, это 31-летний Денис Чуприков. В МВД утверждают, что подозреваемый в краже картины в декабре был задержан за хранение наркотиков. Чуприков свою вину отрицает. Картина найдена. По предварительным данным, она не пострадала.

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