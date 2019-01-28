Подозреваемый в краже картины Куинджи заявил о своей невиновности

31-летний мужчина, задержанный по подозрению в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, заявил, что не совершал преступления, сообщает «Интерфакс».

«Я не совершаю преступлений. Я — законопослушный гражданин России», — сказал подозреваемый во время допроса. Он не смог уточнить, что делал 27 января, когда была похищена картина. «Плохо помню. Мне надо освежить память», — сказал он.

Задержанный также сообщил, что ранее его не привлекали к уголовной ответственности. При этом в МВД утверждают, что в декабре 2018 года мужчину задержали за хранение наркотиков, после чего в его отношении возбудили уголовное дело.

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена вечером 27 января с выставки, проходящей в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Преступник на глазах посетителей снял картину со стены, вынул из рамы и покинул галерею.

Подозреваемого в краже задержали в Подмосковье. Полицейские нашли картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Выследить злоумышленника удалось с помощью записей камер наблюдения. МВД будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.