Похитителя картины Куинджи из Третьяковки вычислили по записям камер наблюдения

Выследить похитителя картины Архипа Куинджи с выставки в Третьяковской галерее удалось благодаря записям камер наблюдения, сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.

По словам собеседников издания, для того, чтобы идентифицировать похитителя, свидетелям показывали изображения людей, «побывавших в зале, где проходит выставка „Архип Куинджи“, с 17:50 до 18:20».

Затем, также по записям с видеокамер, удалось установить автомобиль, в котором он приехал в Третьяковскую галерею, и проследить путь похитителя картины до поселка Заречье Одинцовского района Московской области, где он и был задержан.

Видео, на котором, как предполагается, изображен похититель на выставке Куинджи, ранее публиковал телеканал РЕН ТВ.

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена вечером 27 января с выставки художника, проходящей в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Злоумышленник на глазах посетителей снял картину со стены, вынул из рамы и скрылся с места преступления.

Источники ТАСС сообщали, что полиция первоначально прибыла в Третьяковку по вызову из-за кражи шубы, но когда сотрудники правоохранительных органов стали просматривать записи с камер наблюдения, они зафиксировали факт кражи картины.

По предварительным данным, задержанный по подозрению в хищении картины проходит подозреваемым по делу о хранении наркотиков и находится под подпиской о невыезде.

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