Задержан похититель картины Куинджи из Третьяковки

Задержан преступник, похитивший 27 января из Третьяковской галереи в Москве картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Похищенная картина обнаружена. Ее прятали «на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья».

Подозреваемый — 31-летний мужчина. Его поймали в поселке Заречье Московской области. Ранее в декабре 2018 года он задерживался за хранение наркотиков, являлся фигурантом соответствующего уголовного дела и находился под подпиской о невыезде. Его проверят на вменяемость. В МВД также устанавливают возможных соучастников кражи.

Картина «Ай-Петри. Крым» была похищена вечером 27 января прямо с выставки Куинджи, проходящей в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Злоумышленник на глазах посетителей снял картину со стены, достал из рамы, после чего беспрепятственно скрылся с места преступления.

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