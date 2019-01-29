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Расставьте смотрителей в музее и спасите самую дорогую картину. Игра «Медузы»

Вечером 27 января на выставку художника Архипа Куинджи в Третьяковке зашел человек, который снял со стены картину «Ай-Петри. Крым» и беспрепятственно с ней ушел. Утром 28 января МВД России отчиталось о поимке в Подмосковье подозреваемого в похищении картины Куинджи. Министр культуры уже поручил провести проверки безопасности в региональных и муниципальных музеях.

Как играть: Представьте, что в вашей галерее хранятся главные шедевры мировой живописи. Ваша задача поставить внимательного смотрителя возле самой дорогой картины и спасти ее.

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