Уроженец Феодосии Денис Чуприков, обвиняемый в картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, добровольно возместил стоимость реставрационных работ. Он заплатил 13 тысяч рублей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на его адвоката Светлану Горбунову.

В Минкульте РФ говорили после кражи, что работа Куинджи получила незначительные повреждения «в виде потертостей», появившихся «при варварской транспортировке картины».

Дениса Чуприкова обвиняют в хищении предметов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность, повлекшее их порчу. Чуприков признал вину в хищении картины, но не в ее порче.

После кражи картины Архипа Куинджи министерство культуры РФ проверило системы безопасности в музеях России. Нарушения выявили в четырех крупнейших музеях — Эрмитаже, Русском музее, Музее имени А.С. Пушкина и Историческом музее.