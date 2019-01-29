Минкульт: украденная картина Куинджи получила незначительные повреждения

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», украденная из Третьяковской галереи, получила незначительные повреждения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова.

«По предварительной оценке, есть незначительный ущерб в виде потертостей, причиненный преступником при варварской транспортировке картины», — сказал Кононов. По его словам, повреждения не носят критический характер и будут устранены специалистами.

Картина «Ай-Петри. Крым» была похищена вечером 27 января с выставки Архипа Куинджи, проходящей в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Преступник на глазах посетителей снял полотно со стены и вынес из галереи. Подозреваемого задержали на следующий день.

32-летний Денис Чуприков, задержанный по подозрению в краже картины, признался, что решил совершить преступление, чтобы расплатиться с долгами. Первоначально он говорил, что не совершал никаких преступлений.