РПЦ: выступления в защиту осужденных показывают, что в судебной сфере не все благополучно

Выступления разных групп, в том числе священников, в защиту осужденных, показывают, что в России не все благополучно в судебной сфере. Об этом в передаче «Церковь и мир» на канале «Россия 24» рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

«Тем более, что мы видим, как под влиянием общественных протестов пересматриваются приговоры. Я думаю, что подобного рода события свидетельствуют о том, что в обществе возрастает чувство ответственности людей друг за друга», — сказал митрополит.

Он подчеркнул, что у священников есть право публично выражать свое мнение в защиту тех или иных людей, хотя обычно они обязаны согласовывать свою позицию с правящим архиереем своей епархии. Часть из подписавшихся в защиту осужденных по так и поступили, но не все, отметил Иларион.

Ведущая Екатерина Грачева также спросила представителя РПЦ о тексте письма священников, где те напомнили, что лжесвидетельствование — это косвенное соучастие в суде над Иисусом Христом. Митрополит Иларион напомнил, что лжесвидетельствование — прежде всего, тяжкий грех.

«Судебный процесс над Иисусом — это особый и уникальный случай. А вот когда речь идет о судебных процессах над обычными людьми, то конечно каждый человек имеет право на защиту. Я думаю, что очень действенным способом помочь тому или иному осужденному человеку — это подобрать для него и при необходимости оплатить хорошего адвоката», — добавил он.

В РПЦ уже обещали изучить материалы «московского дела» и при необходимости оказать фигурантам необходимую помощь.