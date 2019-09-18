РПЦ решила изучить материалы «московского дела» на предмет нарушения прав его фигурантов

Руководство РПЦ поручило правозащитному центру Всемирного русского народного собора изучить материалы уголовных дел обвиняемых и осужденных по «московскому делу» на предмет нарушения прав его фигурантов. Соответствующее заявление опубликовал Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

В случае необходимости, подчеркнули в РПЦ, правозащитный центр окажет фигурантам дела «квалифицированную правовую помощь».

Накануне на сайте «Православие и мир» было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела», которое подписали несколько десятков православных священников из России и других стран. Официальный представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе охарактеризовал письмо как «политическое заявление», отметив, что политика — это не дело церкви.

17 сентября началась общественная кампания за освобождение Павла Устинова, за день до этого осужденного по «московскому делу» на три с половиной года лишения свободы. Первоначально в поддержку Устинова выступили актеры, затем к ним присоединились представители и других профессий.