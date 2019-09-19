Прокуратура попросила отменить реальный срок Павлу Устинову, хотя ранее предлагала посадить его на шесть лет

Генпрокуратура России подала апелляцию на приговор, вынесенный актеру Павлу Устинову в рамках «московского дела», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.

В Генпрокуратуре отметили, что считают доказанной вину Устинова, но требуют пересмотреть приговор «вследствие его чрезмерной суровости». Ведомство просит назначить Устинову наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

16 сентября судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко приговорил актера Павла Устинова к 3,5 года колонии. Его признали виновным в применении насилия против сотрудника Росгвардии — после задержания Устинова тот пожаловался на вывих плеча. Прокуратура в ходе судебного процесса просила приговорить Устинова к шести годам колонии.

Апелляция на приговор Павла Устинова назначена на 23 сентября — раньше установленных законом сроков.

После приговора Павла Устинова в поддержку актера началась широкая общественная кампания. В защиту Устинова высказались актеры Михаил Ефремов, Олег Меньшиков и Сергей Безруков, а также журналист Юрий Дудь, телеведущие Максим Галкин и Тина Канделаки