Власти Архангельской области начали вывозить понтоны, пострадавшие от взрыва ракеты. Их признали «потенциально опасными объектами»

В Архангельской области начались работы по вывозу понтонов, пострадавших от в Белом море. Об этом ТАСС сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

«Разработан комплекс мероприятий, который включает в себя, во-первых, демонтаж и вывоз для утилизации технологического оборудования, а во-вторых, снятие с мели и транспортировку для утилизации самих понтонов. Все заинтересованные стороны приступили к выполнению работ», — заявил Орлов.

Власти Архангельской области признали пострадавшие от взрыва понтоны «потенциально опасными объектами» в начале сентября. До этого журналисты замерили уровень излучения около понтонов и обнаружили, что радиационный фон там превышает норму в восемь раз.