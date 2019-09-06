Власти официально признали «потенциально опасными объектами» понтоны, пострадавшие от взрыва ракеты в Белом море

Власти Архангельской области официально назвали «потенциально опасными объектами» понтоны, пострадавшие от ракеты в Архангельской области.

Правительство региона сообщило, что информация об этом направлена в «Росатом», Минобороны, Росгидромет и Роспотребнадзор.

В начале сентября журналисты замерили уровень излучения около понтонов и обнаружили, что радиационный фон там превышает норму в восемь раз.