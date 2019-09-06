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Власти официально признали «потенциально опасными объектами» понтоны, пострадавшие от взрыва ракеты в Белом море

Источник: Интерфакс
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Власти Архангельской области официально назвали «потенциально опасными объектами» понтоны, пострадавшие от взрыва ракеты в Архангельской области.

Правительство региона сообщило, что информация об этом направлена в «Росатом», Минобороны, Росгидромет и Роспотребнадзор. 

В сообщении подчеркивается, что факторов, несущих угрозу жизни и здоровью населения в районе села Ненокса, нет.

Интерфакс

В начале сентября журналисты замерили уровень излучения около понтонов и обнаружили, что радиационный фон там превышает норму в восемь раз. 

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