«Кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность» Кремль отказался верить в рассказы архангельских врачей о лечении зараженных радиацией после взрыва в Белом море. Расшифровка

Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

Дмитрий Песков: Мне неизвестно об этом. Я не знаю, о каких именно врачах идет речь.

«Медуза»: Это Архангельская областная больница.

Песков: Понятно, но нужно конкретно знать: какие именно врачи, кто они. Понимаете? Обезличенно в данном случае нельзя говорить.

«Медуза»: А если люди боятся санкций и поэтому говорят анонимно с журналистами?

Песков: А за что санкции? За врачебную работу? Ну это глупость! Вы говорите: «Архангельские врачи говорят». Это же достаточно абстрактное выражение «архангельские врачи». А Путину дают конкретную информацию, основанную на инструментальном измерении, основанную на оценке ситуации на месте. Абсолютно профессиональную. И нет никаких оснований не доверять этой информации. Что касается мнения отдельных врачей, то, конечно, нужно знать, что это за мнение и чье это мнение конкретно. Постановка вопроса «Архангельские врачи утверждают…», мне кажется, не имеет права на существование.

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«Эхо Москвы»: А если с них брали расписки о неразглашении или нечто подобное? Как тогда быть?

Песков: Я не знаю. Если брали расписки, если это связано с какой-то профессиональной деятельностью, которая подпадает под закон о гостайне, соответственно, они должны выполнять свои обязательства. Если с них брали расписки, как же они абстрактно утверждают о чем-то обратном. Понимаете? Здесь абсолютно противоречивая ситуация.

«Эхо Москвы»: Давайте попробуем так сформулировать. По той информации, которая попадает в СМИ, и по той информации, которую дают местные экологи, активисты, жители. Понимают ли в Кремле, что информационно картина складывается так, как будто государство старается уменьшить [количество] информации о последствиях произошедшей аварии?

Песков: Хорошо, а вы не пробовали с другой стороны посмотреть на эту ситуацию? Ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности. Вы не задумывались, что можно так поставить вопрос?

«Эхо Москвы»: Конечно, может…

Песков: Тогда ставьте [вопрос] с двух сторон.

«Эхо Москвы»: Другую сторону, естественно, спросим. Но потому и спрашиваем вас.

Песков: Давайте смотреть с двух сторон.

Михаил Зеленский