Британские депутаты проголосовали за изменение повестки парламента. Это позволит им рассмотреть законопроект о новой отсрочке «Брекзита»

Большинство депутатов Палаты общин Великобритании проголосовали за то, чтобы забрать у правительства право определять повестку парламента. Об этом сообщается в официальном твиттере Палаты общин.

Теперь правительство не сможет заблокировать рассмотрение , который обязывает премьер-министра Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке «Брекзита» до 31 января, если парламент не одобрит сделку до середины октября. Ожидается, что документ внесут в Палату общин 4 сентября, пишет BBC.

Джонсон заявил, что будет добиваться организации внеочередных парламентских выборов, если депутаты одобрят поправки, подразумевающие очередную отсрочку «Брекзита», сообщает The Guardian. По данным BBC, правительство предложит провести выборы 14 октября.

Изначально Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, но британский парламент отказался утвердить условия сделки между Лондоном и Брюсселем. Из-за этого «Брекзит» был отсрочен до 31 октября, а премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку.

Ее кресло занял Борис Джонсон, который является сторонником выхода из ЕС в октябре — с соглашением или без него. Недавно королева Елизавета II поддержала предложение Джонсона приостановить работу парламента, что сделало «Брекзит» без сделки более вероятным.

3 сентября британские депутаты вернулись с каникул. На первом же заседании Джонсон потерял большинство в парламенте.