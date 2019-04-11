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Лидеры ЕС согласились на отсрочку «Брекзита» до 31 октября

Reuters
Требует подтверждения

Лидеры Евросоюза согласились на отсрочку «Брекзита» до 31 октября 2019 года, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Для вступления в силу это предложение должно быть формально принято премьером Великобритании Терезой Мэй.

Предполагается, что Великобритания сможет выйти из ЕС раньше, если парламент ратифицирует соглашение о выходе. В таком случае «Брекзит» состоится первого числа следующего месяца.

В июне лидеры ЕС соберутся еще раз, чтобы оценить прогресс по связанным с «Брекзитом» вопросам.

Если бы ЕС не предоставил Великобритании очередную отсрочку, страна бы автоматически перестала быть членом союза в полночь 12 апреля.

Тереза Мэй просила отложить «Брекзит» до 30 июня.

Парламент Великобритании трижды отказывался утвердить соглашение о выходе из ЕС.