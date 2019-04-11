Лидеры ЕС согласились на отсрочку «Брекзита» до 31 октября

Лидеры Евросоюза согласились на отсрочку «Брекзита» до 31 октября 2019 года, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Для вступления в силу это предложение должно быть формально принято премьером Великобритании Терезой Мэй.

Предполагается, что Великобритания сможет выйти из ЕС раньше, если парламент ратифицирует . В таком случае «Брекзит» состоится первого числа следующего месяца.

В июне лидеры ЕС соберутся еще раз, чтобы оценить прогресс по связанным с «Брекзитом» вопросам.

Если бы ЕС не предоставил Великобритании очередную отсрочку, страна бы автоматически перестала быть членом союза в полночь 12 апреля.

Тереза Мэй просила отложить «Брекзит» до 30 июня.

Парламент Великобритании трижды отказывался утвердить соглашение о выходе из ЕС.