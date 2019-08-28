Королева Елизавета II согласилась приостановить работу британского парламента. «Брекзит» без сделки с ЕС стал более вероятным

Королева Великобритании Елизавета II поддержала предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить работу британского парламента. Об этом говорится в заявлении (.pdf) канцелярии королевы, опубликованном на сайте Тайного совета Великобритании.

Парламент соберется 3 сентября, но не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября вынужден будет вновь приостановить заседания — вплоть до 14 октября. В этот день Елизавета II выступит с речью, подготовленной правительством, чтобы наметить «крайне волнующую программу действий», сообщил Борис Джонсон.

До 31 октября Великобритания должна выйти из Евросоюза, хотя изначально «Брекзит» планировался на 29 марта 2019 года. Лидеры ЕС дали такую отсрочку после того, как британский парламент трижды отказался утвердить соглашение о «Брекзите».

Из-за провала голосований в отставку ушла британский премьер-министр Тереза Мэй. Ее преемник Борис Джонсон заявляет, что 31 октября Великобритания покинет ЕС без договора, если Евросоюз не согласится на новый вариант соглашения.

Из-за приостановления работы парламента у противников «Брекзита» без сделки остается очень мало времени на то, чтобы приостановить этот сценарий. Им нужно либо отправить нынешнее правительство в отставку, либо законодательно запретить Борису Джонсону выход из ЕС без соглашения.