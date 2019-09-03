Обвинение потребовало от четырех с половиной до пяти лет колонии для фигурантов «московского дела» Евгения Коваленко и Кирилла Жукова
Источник: Медиазона
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Прокурор попросил приговорить к пяти годам колонии общего режима фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко, обвиняемого в применении насилия к представителю власти во время акции протеста 27 июля. Об этом сообщает «Медиазона».
Судебное следствие по делу Коваленко заняло один день.
Обновлено. Для другого фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова, обвиняемого в применении насилия к росгвардейцу, попросили четыре года и шесть месяцев колонии, сообщает «МБХ медиа».
3 сентября московские суды вынесли первые приговоры фигурантам «московского дела». Владислав Синица получил 5 лет колонии за твит, в котором нашли призывы к расправе над детьми силовиков. Иван Подкопаев и Данил Беглец были признаны виновными в применении насилия к полицейским и получили три и два года колонии соответственно.