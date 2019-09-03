Обвинение потребовало от четырех с половиной до пяти лет колонии для фигурантов «московского дела» Евгения Коваленко и Кирилла Жукова

Прокурор попросил приговорить к пяти годам колонии общего режима фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко, в применении насилия к представителю власти во время акции протеста 27 июля. Об этом сообщает «Медиазона».

Судебное следствие по делу Коваленко заняло один день.

Обновлено. Для другого фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова, в применении насилия к росгвардейцу, попросили четыре года и шесть месяцев колонии, сообщает «МБХ медиа».

3 сентября московские суды вынесли первые приговоры фигурантам «московского дела». Владислав Синица получил 5 лет колонии за твит, в котором нашли призывы к расправе над детьми силовиков. Иван Подкопаев и Данил Беглец были признаны виновными в применении насилия к полицейским и получили три и два года колонии соответственно.