Мэрия Москвы: в мероприятиях в честь Дня российского флага приняли участие полмиллиона человек

В праздничных мероприятиях, которые прошли в Москве 24 августа в честь Дня российского флага, приняли участие около 500 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Мероприятия по случаю Дня флага включали в себя митинг-концерт на проспекте Сахарова, а также флешмобы, квесты и представления в московских парках.

По оценке московских властей, в митинге-концерте на Сахарова приняли участие 110 тысяч человек. По подсчетам корреспондента «Медузы», их было не больше 60 тысяч.

На 24 августа в мэрию Москвы подали несколько заявок на проведение протестных акций. Все они были отклонены.

Позже стало известно, что 24 августа на проспекте Сахарова пройдет митинг-концерт в честь 350-летия флага России (хотя этот юбилей был в прошлом году).

«Медуза» и другие СМИ сообщали, что сотрудников бюджетных организаций и студентов заставляли прийти на митинг в честь Дня российского флага.